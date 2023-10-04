مبادلة الإماراتية تستثمر في رابع أكبر شركة بالعالم لتصنيع مواد زرع الأسنان

أعلنت مبادلة للاستثمار الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن استثمارها في شركة أوستيم إمبلانت الكورية العاملة في مجال تصنيع مواد ومستلزمات زرع الأسنان في خطوة من شأنها أن تعزز حضور الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي في الأسواق الآسيوية.

وقالت الشركة في بيان إن الاستثمار سيكون بالتعاون مع إم.بي.كيه بارتنرز ويونيسون كابيتال لكنها لم تذكر حجم الاستثمار.

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وأضاف البيان أن أوستيم تحتل المرتبة الرابعة عالميا بين مصنعي مواد زرع الأسنان، وتنشط في أكثر من 30 سوقا على مستوى العالم ولديها مرافق تصنيع في كوريا والولايات المتحدة توفر مواد ومستلزمات زرع الأسنان والأجهزة الرقمية إلى جانب سلسلة متكاملة من الخدمات المساندة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن لوكا موليناري رئيس قسم آسيا في قطاع الاستثمارات المباشرة في مبادلة "نرى العديد من الفرص الجذابة في السوق الكورية ونتطلع لمساندة أوستيم في المرحلة القادمة من مسيرة نموها بالتعاون مع شركائنا المتميزين".