"الإنماء طوكيو مارين" تجدد وثيقة الضمان المدد للمركبات مع "عبد اللطيف جميل"

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين تجديد وثيقة تأمين برنامج الضمان المدد للمركبات مع شركة عبد اللطيف جميل المحدودة لمدة سنتين ميلاديتين.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة لعام 2022، وتمت الترسية بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وتاريخ توقيع العقد 1 يوليو الماضي وهو يوم بداية المدة وحتى 30 يونيو 2025م.

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وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام المالية 2023 و2024، و2025م.