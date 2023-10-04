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سوق السعودية

"بنيان ريت" يبيع 38 وحدة سكنية في "سيتي ووك " بـ"دبي" مقابل 154.2 مليون ريال

تمثل 107.8% من القيمة الدفترية للأصول المباعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق “بنيان ريت” عن بيع 38 وحدة سكنية ضمن عقارات سيتي ووك السكنية الواقعة في إمارة دبي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأربعاء إنها اعتبارًا من 2 أكتوبر 2023، تم بيع عدد 38 وحدة بعقارات سيتي ووك في دبي من إجمالي 69 وحدة مملوكة للصندوق بقيمة 154.2 مليون ريال.

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وأوضحت أن صافي إيرادات البيع تعادل 147.059 مليون ريال والتي تمثل نسبة 107.8% من القيمة الدفترية للأصول المباعة.

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وسبق أن اشترى صندوق "بنيان ريت" خلال إطلاقه على 69 وحدة سكنية بقيمة 273 مليون ريال، وينوي الصندوق مواصلة بيع الوحدات المتبقية حتى تتم التصفية الكاملة للعقار، وينوي مدير الصندوق استخدام متحصلات المبيعات في سداد التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة القائمة على صندوق بنيان ريت.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي للبيع إيجابيا بشكل عام وينعكس على نتائج الصندوق السنوية في نهاية عام2023م.

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