سوق السعودية
"دار المركبة " تكلف حسن الزهراني بمهام الرئيس التنفيذي
اعتبارا من اليوم 4 أكتوبر
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أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن قرار مجلس الإدارة الصادر 3 أكتوبر 2023 عن إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي إياد محمد أمين بخش اعتباراً من تاريخ 3-10-2023م، وتكليف حسن بلال الزهراني بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
وقالت اشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء ، إن تكليف حسن بلال الزهراني بمهام الرئيس التنفيذي يسري من اليوم 4 أكتوبر 2023، موضحة أنه حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وله خبرة في قطاع البيع والتسويق والتمويل المصرفي.
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