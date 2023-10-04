"كابلات الرياض" تعتزم توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بإجمالي نحو 149.97 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 149.97 مليون سهم.

وقالت "كابلات الرياض" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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ويكون تاريخ الأحقية 16 أكتوبر 2023، وتاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "كابلات الرياض" بنسبة 64.22% إلى نحو 251.83 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 153.35 مليون ريال في النصف الأول من 2022.