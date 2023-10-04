"موانئ أبوظبي" تبيع حصة في شركة خدمات لوجيستية مقابل 11 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأربعاء، أن وحدتها التابعة "نواتوم" استكملت بيع حصة قدرها 27.9%في مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات مقابل 11 مليون يورو (11.51 مليون دولار).

وقالت المجموعة في بيان إن الصفقة التي أبرمتها "نواتوم"، التي تقود عمليات القطاع اللوجيستي في موانئ أبوظبي، أسفرت عن تحقيق مكاسب رأسمالية غير متكررة بقيمة عشرة ملايين يورو.

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وذكر البيان أن مجموعة برشلونة تعمل في مجال تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة بالإضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، بينما يتركز الجزء الأكبر من عملياتها في برشلونة، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف البيان أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية مجموعة أبوظبي لتعزيز "الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية أو سيطرة تشغيلية".

وكانت "موانئ أبوظبي" أعلنت الثلاثاء، أن شركة نواتوم التابعة لها استحوذت على شركة سيسيه للخدمات اللوجيستية مقابل 81 مليون يورو كقيمة للمؤسسة.

وقالت موانئ أبوظبي في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2024، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.