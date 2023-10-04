"نتفليكس" تخطط لرفع سعر هذه الخدمات

تخطط شركة "نتفليكس" لرفع سعر خدمتها "الخالية من الإعلانات" بعد انتهاء إضراب ممثلي هوليوود المستمر، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة البث المباشر بأكثر من 3%.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن "نتفليكس" تناقش رفع الأسعار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، ولكن من المرجح أن تبدأ بالولايات المتحدة وكندا.

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ولم يكن من الواضح على الفور إلى أي مدى سترفع "نتفليكس" الأسعار أو متى ستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للتقرير.

لا تزال المحادثات بين نقابة الممثلين والكتاب من جهة وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يمثل الاستوديوهات، من جهة أخرى مستمرة، ومن المقرر عقد اجتماعهم التالي يوم الأربعاء.

وأبرم اتحاد الكتاب اتفاقا مبدئيا مع التحالف الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر من المفاوضات الفاشلة.

خفضت "نتفليكس" أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان في فبراير. وفي الشهر نفسه، وضعت خطة للقضاء على مشاركة كلمات المرور من قبل المشتركين والتي تم طرحها في أكثر من 100 دولة في مايو.