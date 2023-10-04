سوق السعودية
"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع بـ26 مليون ريال مع وزارة الثقافة السعودية
المشروع يتضمن دعم وحفظ مقتنيات أثرية تخص الوزارة
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أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع مع وزارة الثقافة بقيمة 25.92 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن دعم وحفظ مقتنيات أثرية تخص وزارة الثقافة وتشمل أعمال حصر وتقييم ومعالجة وترميم وتركيب أدوات لحفظ هذه المقتنيات الأثرية، إضافة إلى ذلك تجهيز وتهيئة مرافق لتخزين المقتنيات وأجهزة لحمايتها في هذه المرافق.
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