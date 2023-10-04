اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نسيج للتقنية
شعار نسيج للتقنية
سوق السعودية

"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع بـ26 مليون ريال مع وزارة الثقافة السعودية

المشروع يتضمن دعم وحفظ مقتنيات أثرية تخص الوزارة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع مع وزارة الثقافة بقيمة 25.92 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن دعم وحفظ مقتنيات أثرية تخص وزارة الثقافة وتشمل أعمال حصر وتقييم ومعالجة وترميم وتركيب أدوات لحفظ هذه المقتنيات الأثرية، إضافة إلى ذلك تجهيز وتهيئة مرافق لتخزين المقتنيات وأجهزة لحمايتها في هذه المرافق.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قوانين الانتخابات الليبية الجديدة تواجه رفض حكومة الوحدة الوطنية قوانين الانتخابات الليبية الجديدة تواجه رفض حكومة الوحدة الوطنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط