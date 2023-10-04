25 أكتوبر..مساهمو"تبوك الزراعية" يصوتون على بيع حصتها في "مصادر الأعلاف الزراعية"

دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة في بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة، والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة إلى الشريك أحمد حسين العمري، مقابل مبلغ 8 ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%.

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وأوضحت الشركة أن عملية البيع جاءت نتيجة لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع مؤسسة أحمد حسين العمري إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية والملاحظات المستمرة من مراجع الحسابات الخارجي بهذا الخصوص، والذي قد ينتج عنه تحويل لفت الانتباه الوارد بالقوائم المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية إلى تحفظ في حالة عدم نقل ملكية المصنع قبل نهاية العام المالي الحالي الى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وسيتم تفويض مجلس الإدارة في عملية البيع وللمجلس تفويض من يراه للتوقيع نيابة عنه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية فيما يخص ذلك، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قائمة الدخل الموحدة لشركة تبوك الزراعية.