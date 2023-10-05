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شعار شركة مصاعد أطلس
شعار شركة مصاعد أطلس
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "مصاعد أطلس" 57.5% إلى 8.3 مليون ريال في النصف الأول

نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 57.47% إلى 8.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 5.27 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، الإيرادات تراجعت بنسبة 10.79% إلى 33.55 مليون ريال خلال النصف الأول من العام مقابل 37.61 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات.

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وأوضح الشركة أن عدد الأسهم في فترة النصف الأول لعام 2023 كانت 4.8 مليون سهم برأسمال 48 مليون ريال، وبعد الإدراج بتاريخ أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أصبح عدد الأسهم 6 ملايين سهم برأس مال 60 مليون ريال.

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