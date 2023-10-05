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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

الموافقة على زيادة رأسمال "شور العالمية" 50% بأسهم منحة

عبر رسملة 25.65 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة شور العالمية للتقنية زيادة رأس مالها بنسبة 50% من 51.29 مليون ريال إلى 76.94 مليون ريال عبر أسهم منحة.

وقالت الشركة في سبتمبر الماضي إن الزيادة ستكون عبر رسملة مبلغ نحو 25.65 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة ما تمثل الزيادة نسبة 50% من رأس مال الشركة ومنح عدد سهم لكل سهمين مملوكين للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 7.69 مليون سهم، بدلاً من نحو 5.13 مليون سهم.

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وأكدت الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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