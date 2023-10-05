تمويلات الشركات الناشئة بالمنطقة تتراجع 33.3% خلال 9 أشهر من 2023

تراجعت تمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 33.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، إلى 1.8 مليار دولار، منها 687 مليون دولار من التمويل بالدين.

وذلك مقابل 2.7 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، منها نحو 455.71 مليون دولار تمويل بالدين، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن "ومضة" والموجز الرقمي.

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يأتي ذلك بعد أن حصدت الشركات 36 مليون دولار في شهر سبتمبر عبر 36 صفقة، مسجلةً انخفاضاً بقيمة الصفقات بنسبة 64% على أساس شهري و82% على أساس سنوي.

ويلاحظ نقص التمويل في مختلف دول المنطقة، مع انخفاض عدد الصفقات وقيمتها.

وكانت أكبر جولة تمويل في الشهر الماضي هي الجولة التأسيسية لشركة Fuze بقيمة 14 مليون دولار، تليها 5 ملايين دولار جمعتها شركة Zero Carbon Ventures التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. ويعود الفضل إلى هاتين الصفقتين في دفع دولة الإمارات إلى المركز الأول من حيث قيمة الصفقات، حيث جمعت شركاتها الناشئة 27 مليون دولار عبر 14 صفقة.

ومن حيث قيمة الصفقات، جاءت السعودية في المرتبة الثانية، حيث جمعت 2.7 مليون دولار عبر سبع صفقات، بينما جمعت ست شركات ناشئة مصرية 2.6 مليون دولار.

وعلى أساس شهري، كانت السعودية الأكثر تأثراً بتباطؤ الاستثمار مع انخفاض بنسبة 95% في قيمة الصفقات. وبعد تسجيل عام مزدهر بالمقارنة مع بقية المنطقة، وصل تردد المستثمرين الذي شهدناه في أماكن أخرى إلى السعودية مؤخراً.

على صعيد القطاعات، تواصل شركات التقنية المالية جذب أكبر قدر من الاستثمارات مع تسجيل ست صفقات بقيمة تتجاوز 16 مليون دولار، تليها شركات التقنية النظيفة والألعاب.

أما على صعيد نموذج الأعمال، تجاوزت قيمة المبلغ المستثمر في الشركات الناشئة في قطاع التعاملات ما بين المؤسسات (B2B) نحو 25 مليون دولار، في حين جمعت الشركات الناشئة في قطاع التعاملات مع المستهلك (B2C) ما يزيد قليلاً على 10 ملايين دولار. ومع ذلك، توزع عدد الصفقات بينهما بالتساوي.

وعند تحليل الصفقات من ناحية النوع الاجتماعي، تبقى النتائج غير مرضية، حيث جمعت سبع شركات ناشئة أسستها سيدات مبلغ 320 ألف دولار، معظمها تقريباً على شكل منح، في حين جمعت الشركات الناشئة التي شارك في تأسيسها رجال وسيدات 1.65 مليون دولار عبر أربع صفقات، وجمعت الشركات الناشئة التي أسسها رجال 34 مليون دولار عبر 21 صفقة.

ووصل متوسط سعر المزايدة إلى أكثر من مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بـ 3.4 مليون دولار في سبتمبر 2022.

ورفضت أربع شركات ناشئة الإفصاح عن قيمة التمويل الذي جمعته في الشهر الماضي، وهي Ibreez وSoumTech وWidebot وDigizag، حيث تم بوضع مبلغ تقديري لتمويل كل من الشركات الثلاث الأولى بقيمة 100 ألف دولار ومليون دولار لجولة التمويل A لشركة Digizag.

الربع الثالث

عند التدقيق باستثمارات الربع الثالث من العام، يُلاحظ انخفاض قيمة الصفقات بنسبة 67% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2022، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 44% من 159 صفقة إلى 89 صفقة فقط. وكانت أكثر الدول تأثراً هي مصر، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 89% في قيمة الاستثمارات، في حين انخفضت الاستثمارات في السعودية بنسبة 65% وفي الإمارات بنسبة 64%.