فهد السيف رئيساً لـ"إعمار المدينة الاقتصادية" ومنصور السالم عضواً منتدباً

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2023م، والمتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب، وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إنه تمت الموافقة على تعيين فهد عبد الجليل السيف – عضو غير تنفيذي – رئيساً لمجلس الإدارة، و جمال ماجد بن ثنيه عضو غير تنفيذي نائباً له،و منصور عبد الرحمن السالم عضوا منتدبا "تنفيذيا"، كما تم تعيين أسامة عمر باريان – عضو مستقل، ونايف صالح الحمدان عضو غير تنفيذي،و فهد خالد السعود عضو مستقل، و‌ محمد نبيل حفني - عضو غير تنفيذي،و عارف عبد الله البستكي عضو مستقل،و‌هشام أحمد هيكل – عضو غير تنفيذي.

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كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من كل من فهد خالد السعود – رئيس اللجنة، و‌عارف عبد الله البستكي - عضو و نايف صالح الحمدان- عضو،‌و سليمان عبد الفتاح العظمه- عضو من خارج المجلس،‌و طارق محمد العمودي- عضو من خارج المجلس.

أما اللجنة التنفيذية فتضمن تشكيلها فهد عبد الجليل السيف – رئيس اللجنة، و‌جمال ماجد بن ثنيه - عضو، و‌ محمد نبيل حفني - عضو، و‌ فهد خالد السعود - عضو، و‌نسيم قسطنطين دوماني – عضو من خارج المجلس.

كما وافق المجلس على تعيين منصور عبد الرحمن السالم كعضو منتدب للشركة إلى نهاية دورة المجلس التي ستنتهي بتاريخ 25 يونيو 2026م، حيث ستتحول عضويته من عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من تاريخ هذا التعيين.

وتم تعيين كل من منصور عبد الرحمن السالم وعبد الرحمن ياسر بسيوني ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

كما تم تعيين عبد الرحمن ياسر بسيوني كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.