"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد لـ"أرامكو" بقيمة 62.8 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب" أنابيب السعودية" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 62.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الترسية تمت وتوقيع العقد يوم 5 أكتوبر 2023، وتصل مدته 10 أشهر.



وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث من العام 2024م .

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