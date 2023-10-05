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شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
سوق أبوظبي

"إثمار الدولية " الإماراتية تستحوذ على 67% من "بي.إتش.إم كابيتال" بـ 170 مليون درهم

تسعي لتنفيذ استحواذات في القطاع المالي بعدة دول

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إثمار الدولية القابضة (إي.إتش.إس) في أبوظبي اليوم الخميس الاستحواذ على حصة 67 %من بي.إتش.إم كابيتال بقيمة 170 مليون درهم مع نيتها تنفيذ استحواذات في القطاع المالي بعدة دول عربية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لإثمار الدولية القابضة علي الجبيلي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة للإعلان عن صفقة الاستحواذ الجديدة إن إثمار تعتزم أيضا تنفيذ استحواذات في القطاع المالي في كل من السعودية والكويت والأردن ومصر لكنه لم يحدد نطاقا زمنيا لذلك.

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وذكر الجبيلي في تصريحات لوكالة (AWP) على هامش المؤتمر "الهدف من الاستحواذ هو زيادة أرباح شركة إثمار من خلال النتائج القوية لبي.إتش.إم كابيتال، ولدينا خطة استراتيجية لتنفيذ المزيد من الاستحواذات، وسيتم الإعلان عن إحداها في قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الأخير من 2023" أو بداية 2024.

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ولدى إثمار محفظة استثمارية متنوعة تضم أكثر من 40 شركة في قطاعات مثل الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، بينما تعمل بي.إتش.إم كابيتال في مجال الخدمات المالية وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

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