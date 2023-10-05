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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف للمياه" توافق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس مال قدره 100 ألف ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة الرياض باسم شركة (تطوير الحزمة الخامسة للخدمات البيئية)، وذلك لغرض إدارة مشروع التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة.

وقالت "الخريف للمياه" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الشركة الجديدة ستكون برأس مال قدره 100 ألف ريال، مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة 100%.

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وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، وسيعلن لاحقاً عن أي أثر مالي أو أي تطورات أخرى بهذا الشأن.

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