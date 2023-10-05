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سوق دبي

"داماك للتطوير العقاري" تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك دولارية

عند 8.5%

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، إن شركة داماك للتطوير العقاري التي مقرها دبي حددت السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك يحل موعد استحقاقها في أبريل/ نيسان 2027عند نحو 8.5%.

وتعتزم الشركة إصدار صكوك ممتازة معيارية الحجم مقومة بالدولار غير مضمونة عبر وحدتها لأدوات الدين ألفا ستار هولدينج.

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وأشارت الوثيقة المصرفية إلى أن التسعير النهائي للصكوك سيعلن في وقت لاحق من، اليوم الخميس، وفق "رويترز".

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