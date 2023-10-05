"داماك للتطوير العقاري" تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك دولارية

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، إن شركة داماك للتطوير العقاري التي مقرها دبي حددت السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك يحل موعد استحقاقها في أبريل/ نيسان 2027عند نحو 8.5%.

وتعتزم الشركة إصدار صكوك ممتازة معيارية الحجم مقومة بالدولار غير مضمونة عبر وحدتها لأدوات الدين ألفا ستار هولدينج.

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وأشارت الوثيقة المصرفية إلى أن التسعير النهائي للصكوك سيعلن في وقت لاحق من، اليوم الخميس، وفق "رويترز".