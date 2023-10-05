سوق دبي
"داماك للتطوير العقاري" تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك دولارية
عند 8.5%
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، إن شركة داماك للتطوير العقاري التي مقرها دبي حددت السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك يحل موعد استحقاقها في أبريل/ نيسان 2027عند نحو 8.5%.
وتعتزم الشركة إصدار صكوك ممتازة معيارية الحجم مقومة بالدولار غير مضمونة عبر وحدتها لأدوات الدين ألفا ستار هولدينج.
مادة اعلانية
وأشارت الوثيقة المصرفية إلى أن التسعير النهائي للصكوك سيعلن في وقت لاحق من، اليوم الخميس، وفق "رويترز".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المركزي" السعودي يصدر تعليمات تغطيات التأمين البحريضمن إطار تنظيمي شامل اقتصاد
-
"موديز" تتوقع استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي بالاقتصاد السعوديللسنة الحالية وللعامين المقبلين اقتصاد
-
"أدنوك" الإماراتية تمنح عقدين بـ17 مليار دولار لتطوير حقلي غازأعلنت شركة أدنوك الإماراتية، اليوم الخميس، منح عقدين بقيمة 17 مليار دولار لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ... شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية