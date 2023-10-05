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سوق السعودية

"مناولة" تشتري شاحنات وحاويات بـ795 ألف ريال لمشروع النقل المبرد

ضمن مشروع يستهدف النقل المبرد للأدوية والأغذية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المناولة للشحن "مناولة" عن شراء 5 شاحنات نقل و5 حاويات نقل مبردة بقيمة إجمالية تتجاوز 794 ألف ريال، وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد الذي أعلنت عنه سابقا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة صفقة الشاحنات 484.15 ألف ريال وأبرمت بتاريخ 9 سبتمبر 2023، وتوقعت أثرا إيجابيا لها على الشركة وعملياتها.

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وذكرت الشركة في بيان منفصل أنها اشترت أيضا 5 حاويات نقل مبردة بقيمة 310 آلاف ريال لاستخدامها في مشروع النقل المبرد.

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وأعلنت شركة المناولة للشحن "مناولة" في أواخر سبتمبر الماضي عن الشروع في إضافة نشاط النقل المبرد لنقل الأدوية والأغذية المبردة إضافة إلى أنشطتها الحالية.

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