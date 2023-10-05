"ADQ" الإماراتية تجري محادثات مع تركيا لإنشاء سكة حديد فوق البوسفور

يجري صندوق أبوظبي السيادي "ADQ" محادثات مع تركيا لإنشاء خط سكة حديد في مضيق البوسفور بإسطنبول كجزء من ممر تجاري مخطط له يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا.

وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن المشروع يهدف أيضا إلى ربط دول الخليج بشبكة السكك الحديدية والطرقات السريعة في تركيا.

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وكانت الإمارات وتركيا قد وقعتا في يوليو الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 51 مليار دولار وذلك بهدف دعم الاقتصاد التركي.