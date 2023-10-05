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أبوظبي القابضة

"ADQ" الإماراتية تجري محادثات مع تركيا لإنشاء سكة حديد فوق البوسفور

كجزء من ممر تجاري مخطط له للربط بين أوروبا والشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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يجري صندوق أبوظبي السيادي "ADQ" محادثات مع تركيا لإنشاء خط سكة حديد في مضيق البوسفور بإسطنبول كجزء من ممر تجاري مخطط له يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا.

وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن المشروع يهدف أيضا إلى ربط دول الخليج بشبكة السكك الحديدية والطرقات السريعة في تركيا.

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وكانت الإمارات وتركيا قد وقعتا في يوليو الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 51 مليار دولار وذلك بهدف دعم الاقتصاد التركي.

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