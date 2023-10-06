تايوان تحقق مع شركات مشتبه في بيعها معدات رقائق لشركة هواوي الصينية

تحقق السلطات التايوانية مع 4 شركات مقرها تايوان يشتبه في أنها ساعدت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في بناء منشآت لصناعة أشباه الموصلات.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وانغ مي هوا يوم الجمعة، إن التحقيق سيحدد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت اللوائح التي تحظر بيع التقنيات والمعدات الحساسة للصين أم لا.

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واستدعت وزارة الشؤون الاقتصادية موردي خدمات أشباه الموصلات والمصانع للاستجواب بعد أن ذكر تقرير صادر عن بلومبرغ أنهم يعملون مع شركة هواوي في بناء شبكة من مصانع شرائح الكمبيوتر.

وقالت وكالة الأنباء الصينية التايوانية وتقارير أخرى إن التحقيق سيدرس أيضًا ما إذا كانت الشركات قد صدرت أي تقنيات أو منتجات حساسة ذات تطبيقات عسكرية مدرجة في قائمة تايوان للسلع الإستراتيجية عالية التقنية.

وقالوا إن بائع مواد أشباه الموصلات شركة توبكو العلمية؛ وشركة إنشاء وهندسة غرف الأبحاث إل أند كيه إنجيرنيرغ؛ وشركة يونايتد إنتغريتيد سيرفيسز للبناء والتصميم ومزود نظم الإمداد الكيميائية شركة سيكا - هونتيك كيميكال تكنولوجي تايوان متهمة بتزويد معدات أو خدمات لشركة هواوي.

ويمكن فرض غرامات على الشركات تصل إلى 25 مليون دولار تايواني (777665 دولارًا) لانتهاكها اللوائح.

وتعتبر غرف الأبحاث وغيرها من المعدات والخدمات ذات التقنية العالية ضرورية للعملية الدقيقة لصنع رقائق الكمبيوتر.

ولم تستجب الشركات الأربع على الفور لطلبات التعليق.