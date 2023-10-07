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شراكة بين أميركا والإمارات-- الهيدروجين الأخضر
محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
اقتصاد عمان

"السيادي" العُماني يستثمر في شركة أميركية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ستسمح تقنية "إلكتريك هيدروجين" بتصنيع محللات كهربية وتشغيلها بقدرة تشغيلية تصل إلى 100 ميغاواط

دبي - العربية.نت
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أعلن جهاز الاستثمار العُماني، عن استثماره في شركة إلكتريك هيدروجين الأميركية المتخصصة في تطوير وتصنيع المحللات الكهربية بتقنية أغشية التبادل البروتوني التي تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاستثمارات المستدامة التي أطلقها الجهاز بهدف تنويع استثمارات محفظة الأجيال بما يتماشى مع استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، والتزامه بالسعي نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، والإسهام بدور محوري في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين.

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وتعمل المحللات الكهربية التي طورتها شركة إلكتريك هيدروجين على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

هل يأخذ الهيدروجين الأخضر مكانة في مزيج الطاقة العالمي؟ جرس الإغلاق خاص هل يأخذ الهيدروجين الأخضر مكانة في مزيج الطاقة العالمي؟

ويُعدّ الهيدروجين الأخضر عنصرًا ضروريًّا لخفض الانبعاثات الكربونية من بعض العمليات الصناعية الحيوية؛ حيث كان الانتقال من مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر المتجدد أمرًا مكلفًا ويصعب تطبيقه على نطاق واسع.

وستسمح تقنية شركة إلكتريك هيدروجين بتصنيع محللات كهربية وتشغيلها بقدرة تشغيلية تصل إلى 100 ميغاواط، ويمكن لكل منها إنتاج ما يصل إلى 50 طنًّا من الهيدروجين الأخضر يوميًّا بتكلفة منخفضة، وهو أمر من شأنه مساعدة زبائن الشركة على تحقيق أهدافهم ذات الصلة بخفض الانبعاثات الكربونية.

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