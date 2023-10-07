"جي إف إتش" تشتري محفظة أصول لوجستية بـ150 مليون دولار في السعودية والإمارات

أكملت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة والتابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار، وهي محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات في السعودية والإمارات.

وحسب بيان "جي إف إتش"، تتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل، بالإضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي.

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وتضم المحفظة مزيجاً من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، بالإضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين.

وترى" جي إف إتش بارتنرز" أن فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في السعودية سوف تستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة والذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 5.9% في عام 2023 وأكثر من 4% في عام 2024.

وأشارت الشركة أيضا إلى فرص جيدة للاستثمار في الإمارات والتي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% في عام 2023 متبوعا بنسبة 4% في العام التالي، مدفوعا بالقطاعات غير النفطية أيضاَ. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي مازالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار.