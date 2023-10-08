أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان النتائج المالية للربع الثالث من 2023

قالت شركة أرامكو السعودية، إنه من المقرر إعلان النتائج المالية للربع الثالث من 2023 في 7 نوفمبر 2023.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان أيضا عن توزيعات الأرباح والقوائم المالية للربع الثالث.

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وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 37.89% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 112.81 مليار ريال (30.08 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022. فيما كان المحللون قد توقعوا أرباحا قدرها 109 مليارات ريال.

وقد فاقت أرباح "أرامكو" التوقعات، والتي كانت تدور حول تحقيق الشركة أرباحا قدرها 109 مليارات ريال.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أرامكو" بنسبة 5.63% مقارنة بصافي ربح نحو 119.54 مليار ريال (31.88 مليار دولار) للربع الأول من عام 2023.