ترسية صيانة مستشفى الملك خالد بـ"تبوك" على "دار المعدات " مقابل 139.8 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها بتاريخ 6 أكتوبر 2023 الموافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة العامة لمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك مع وزارة الصحة بمبلغ 139.8 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن الصيانة العامة لمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك مع وزارة الصحة، ومدة تنفيذه (5) خمس سنوات.

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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م، وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.