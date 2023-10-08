تعيين فيصل النصار رئيساً تنفيذياً لمجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 7 أكتوبر 2023م بتعيين فيصل بن عبدالله النصار رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد لمهام عمله يبدأ اعتباراً من تاريخ 8 أكتوبر 2023م.

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وأوضحت أن فيصل بن عبدالله النصار يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات من كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة في المجموعة والرئيس التنفيذي المُكلّف للمجموعة منذ تاريخ 01 نوفمبر 2022م، والرئيس التنفيذي للإدارة المالية منذ عام 2011م، ورئيس مجلس المديرين في جميع الشركات التابعة للمجموعة.

كما شغل فيصل النصار سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستثمار وعضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً) من عام 2006م وحتى عام 2011م، ومدير أول في مجموعة الشركات والاستثمار البنكية في مجموعة سامبا المالية من عام 1999م وحتى عام 2006م.