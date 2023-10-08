"إعادة" تتفق مع صندوق الاستثمارات على الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأسمالها

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

وقالت "إعادة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الصندوق سيكتتب بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة "إعادة"، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريال سعودي للسهم الواحد.

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وتنتهي مذكرة التفاهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق).

وعند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا "اتفاقية الاكتتاب" بين كل من شركة إعادة والصندوق، أو وفقاً للموافقة الخطية المسبقة من قبل شركة "إعادة" والصندوق على إنهاء مذكرة التفاهم، أو بعد 15 يوماً من تاريخ قيام الصندوق بإخطار شركة إعادة كتابياً برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة (أيهما أسبق).

وتعمل شركة الراجحي المالية، كمستشار شركة "إعادة"، وشركة جي آي بي كابيتال، مستشار الصندوق.

وبحسب بيان "إعادة" فإن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق، والصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة "إعادة."

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة "إعادة".