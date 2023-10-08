"كهرباء السعودية" تشتري 25% من "البنية التحتية للسيارات الكهربائية" بـ254 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية المساهمة المغلقة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات بـ 254 مليون ريال.

وقالت "كهرباء السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الصفقة تتضمن شروط تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج.

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وأضافت أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادرها الذاتية.

ويتمثل نشاط شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.

وأوضحت أن البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة غير متوفرة، لأن الشركة تم إنشاؤها حديثاً.

وأرجعت "السعودية للكهرباء"، أسباب الصفقة إلى أنها فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وتوقعت أن يعزز مكانة الشركة في السوق ويدعم أعمالها في المستقبل.