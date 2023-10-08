سوق السعودية
"تام التنموية" تتسلم عقد مشروع تقديم خدمات استشارية مقابل 9.44 مليون ريال
مدته 10 أشهر
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أعلنت شركة تام التنموية عن استلامها عقد مشروع تقديم خدمات استشارية وحلول رقمية، وتبلغ قيمة المشروع 9.44 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن المشروع تم ترسيته بتاريخ 2 يوليو 2023، وتم استلام العقد الموقع رسميًا بتاريخ 5 أكتوبر 2023، وتبلغ مدة العقد 10 أشهر.
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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءا من الربع الرابع من العام المالي 2023، مع التنويه على أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.
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