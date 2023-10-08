"نادك" ترفع حصتها في "المطاحن الثانية" إلى 14.87%

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) الانتهاء من نقل جميع أصول شركة المطاحن الثانية إلى شركة أمن الغذاء القابضة،و دمج الشركتين تحت اسم "شركة المطاحن الثانية".

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إلي أنها بتاريخ 1 ديسمبر 2021 أتمت صفقة الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة عجلان و أخوانه وذلك بنقل جميع أصول شركة المطاحن الثانية إلى شركة أمن الغذاء القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة وأن شركة نادك تمتلك حصة تبلغ 10% مع المسؤولية باتفاقية تحكم شراء نادك لمنتجات محددة من شركة المطاحن الثانية واتفاقية تقوم نادك من خلالها بتقديم خدمات إدارية وتسويقية ومساندة لشركة المطاحن الثانية.

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وأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

وأشارت إلى أن شركة المطاحن الثانية ارتأت أن ترفع من مستوى قدراتها التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، ومن ثم اتفق الشركاء على إنهاء الاتفاقيات الخدمية تم إبرامها في السابق والتي من بينها إتفاقيات شركة نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع مبلغ 10 ملايين ريال كتعويض لصالح شركة نادك نظيراً لإنهاء الاتفاقيات التالية:

- اتفاقية التوزيع بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل شركة المطاحن إلى نادك بشكل حصري.

- اتفاقية خدمات بين شركة المطاحن وشركة نادك تتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

وأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أنها قامت برفع نسبة ملكيتها في شركة المطاحن الثانية كجزء من إتفاق الشركاء، وتوقيع إتفاقية شراء أسهم عددها 2.5 مليون سهم بما نسبته 4.87% من رأس مال شركة المطاحن الثانية وذلك من حصة شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية، وبذلك ستكون نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية بواقع 50.13% لشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري 50.13 %،وشركة الراجحي الدولية للاستثمار %35، وشركة نادك 14.87%.

وأوضحت أن قيمة شراء الأسهم الاجمالية وقت إتمام الصفقة 40.29 مليون ريال حيث تم احتساب قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية مضافاً إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية، على أن يتحمل المشتري جميع الالتزامات الضريبية أو الزكوية التي تنشأ لاحقاً نتيجة الصفقة محل الاتفاقية.

كما تحتوي بنود الاتفاقيات على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم عملية إتمام اتقاقية شراء الأسهم وإنهاء الاتفاقيات التوزيعية والخدمية كاستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتوقعت "نادك" أن يظهر الأثر المالي الناتج عن عملية شراء الأسهم وتسوية إنهاء الاتفاقيات الخدمية على النتائج المالية للربع الرابع لعام 2023م، وذكرت أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.