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شعار شركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
شعار الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "إكسترا" 25.5% إلى 118 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي ربح 17% إلى نحو 264.3 مليون ريال في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 25.5% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 118.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 94.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "إكسترا" بنسبة 91.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 61.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات "إكسترا" بالإضافة إلى نمو ايرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان لذلك الأثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11%، ليسجل إجمالي الربح 333.1 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

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وأضافت "إكسترا" أن ذلك بالرغم من تأثر الشركة سلباً بالزيادة في أسعار الإقراض مقابل الربع المماثل من العام الماضي بما يقدر بـ 11.3 مليون ريال.

يذكر أن صافي ربح "إكسترا" قد بلغ 53.4 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل 45.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 18.2%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح "إكسترا" بنسبة 17.09% إلى نحو 264.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 318.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

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