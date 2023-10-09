إقرار زيادة رأس مال "ثمار القابضة" 150% عبر أسهم حقوق أولوية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثمار التنمية القابضة في اجتماعها الثاني الذي انعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2023، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية .

وقالت "ثمار القابضة" في بيان لـ"لتداول السعودية اليوم الاثنين، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة إجمالية 150 مليون ريال موزعة على 15 مليون سهم .

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ويبلغ رأس مال "ثمار القابضة" قبل الزيادة 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 ملايين سهم عادي بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم، وسيصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 250 مليون ريال مقسم إلي 25 مليون سهم.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو دعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

وبعد موافقة مساهمي "ثمار القابضة" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بــــ (رأس المال)، والموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم) وتعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ووافق المساهمون على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة، وتعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

وأقرت الجمعية تعديل لائحة حوكمة "ثمار القابضة"، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة،و تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة ) ،وتعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء).