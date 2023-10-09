"الهيئة العامة للتطوير الدفاعي" و"SAMI" السعودية يطلقان برنامجين بـ664 مليون ريال

أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI - السعودية - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم, برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.

وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.

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وبين محافظ الهيئة فالح بن عبدالله السليمان، أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال، وفق "واس".

وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد, أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربع سنوات, مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة بالوصول إلى توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.

و أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة حاتم بن محمد بحيري, أن هذا الدعم يستهدف استثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية.

كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.