اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة حديد وطني السعودية
شعار شركة حديد وطني السعودية
سوق السعودية

"حديد وطني" توافق على تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

بدون تغيير في رأس المال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" التي انعقدت بتاريخ 8 أكتوبر 2023 ،على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال واحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 181.65 مليون سهم بعد تجزئة السهم، بدلا من 18.16 مليون سهم قبل التقسيم.

مادة اعلانية

وذكرت أن قرار التقسيم أصبح نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في المغرب اقتصاد اقتصاد المغرب بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في المغرب

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم .

ووافق المساهمون على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القتال بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يتحول لحرب شوارع.. ماذا حدث؟ القتال بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يتحول لحرب شوارع.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط