"حديد وطني" توافق على تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" التي انعقدت بتاريخ 8 أكتوبر 2023 ،على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال واحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 181.65 مليون سهم بعد تجزئة السهم، بدلا من 18.16 مليون سهم قبل التقسيم.

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وذكرت أن قرار التقسيم أصبح نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم .

ووافق المساهمون على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.