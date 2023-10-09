"شعاع كابيتال" الإماراتية تعتزم زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة شعاع كابيتال -المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الاثنين عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إنه سيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

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ولم توضح الشركة نسبة الزيادة المقترحة في رأس المال أو قيمتها.

ووذكرت أنها تعتزم الاستفادة من تعزيز رأس المال لترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو في إطار الأهداف الرئيسية التي تشمل،تحسين واستدامة مقاييس الربحية بما يتناسب مع مكانة الشركة في مجال الخدمات المالية ، وتقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير من خلال تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة .

كما تهدف الشركة إلى تعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين،بجانب تمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في نموها ، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها وبالتالي زيادة السيولة.

وتستهدف شعاع استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "لقد تلقينا آراءً إيجابية من مساهمينا الحاليين، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا، كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال، وإن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع".

وكانت الشركة قد اختارت شركة "هوليهان لوكي" لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة "بيكر بوتس" لتكون مستشاراً قانونياً.