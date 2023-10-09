"قمة السعودية للتجارة" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "قمة السعودية للتجارة" على توصية مجلس الإدارة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم مع بقاء رأس المال دون تغيير.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها سيصبح 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم.

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وبات قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

كما وافق المساهمون على تعديل المادة (رقم 7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.