أرباح "قطر الوطني" ترتفع 7.7% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثالث
ربحية السهم بلغت 1.19 ريال للربع الثالث
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أظهرت البيانات المالية لبنك قطر الوطني، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 7.7% إلى 4.3 مليار ريال، مقابل 3.99 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وحسب بيان البنك لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، ارتفعت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام 2023 بنسبة 8.2% إلى 11.9 مليار ريال، قياسا على 10.98 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
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وبلغت ربحية السهم 1.19 ريال قطري في للربع الثالث من العام 30 سبتمبر ،2023مقابل ربحية السهم 1.10 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وارتفعت موجودات البنك بنسبة 4% إلى 1.186 تريليون ريال بنهاية سبتمبر، قياسا على 1.135 تريليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.
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