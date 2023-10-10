إيرادات بيبسيكو ترتفع 7% إلى 23.4 مليار دولار في الربع الثالث

ارتفعت إيرادات شركة بيبسيكو بنسبة 7% في الربع الثالث على الرغم من انخفاض الطلب مع استمرار الشركة في رفع الأسعار.

رفعت شركة بيبسيكو الأسعار بنسبة 11% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو الربع السابع على التوالي الذي نفذت فيه الشركة ومقرها نيويورك زيادات مكونة من رقمين في الأسعار. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2.5%.

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وقالت الشركة الثلاثاء إن صافي الإيرادات بلغ 23.4 مليار دولار. وكان ذلك يتماشى مع توقعات وول ستريت، وفقا لمحللين استطلعت مؤسسة (فاكت ست) آراءهم.

وارتفع صافي دخل بيبسيكو بنسبة 14% إلى 3.1 مليار دولار، أو 2.24 دولار للسهم. يتجاوز ذلك 2.15 دولار للسهم الواحد الذي توقعه المحللون.

وتتوقع شركة بيبسيكو الآن أن ترتفع أرباح السهم للعام بأكمله بنسبة 13%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 12%، وذلك بسبب قوة مبيعاتها وجهود خفض التكاليف.