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بيبسيكو
بيبسيكو
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إيرادات بيبسيكو ترتفع 7% إلى 23.4 مليار دولار في الربع الثالث

الشركة رفعت الأسعار بنسبة 11% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر

نيويورك - أسوشيتد برس
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ارتفعت إيرادات شركة بيبسيكو بنسبة 7% في الربع الثالث على الرغم من انخفاض الطلب مع استمرار الشركة في رفع الأسعار.

رفعت شركة بيبسيكو الأسعار بنسبة 11% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو الربع السابع على التوالي الذي نفذت فيه الشركة ومقرها نيويورك زيادات مكونة من رقمين في الأسعار. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2.5%.

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وقالت الشركة الثلاثاء إن صافي الإيرادات بلغ 23.4 مليار دولار. وكان ذلك يتماشى مع توقعات وول ستريت، وفقا لمحللين استطلعت مؤسسة (فاكت ست) آراءهم.

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وارتفع صافي دخل بيبسيكو بنسبة 14% إلى 3.1 مليار دولار، أو 2.24 دولار للسهم. يتجاوز ذلك 2.15 دولار للسهم الواحد الذي توقعه المحللون.

وتتوقع شركة بيبسيكو الآن أن ترتفع أرباح السهم للعام بأكمله بنسبة 13%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 12%، وذلك بسبب قوة مبيعاتها وجهود خفض التكاليف.

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