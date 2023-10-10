توقيع مذكرة شراكة استراتيجية بين شركة "الدرعية " ومجموعة "STC"

وقعت شركة الدرعية عقد مذكرة "شراكة استراتيجية" مع مجموعة "stc"، لدعم تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بمشروع بوابة الدرعية التاريخية، ليصبح أول المشروعات الوطنية الكبرى في المملكة الذي يستفيد من حزمة متكاملة وحديثة من الحلول التقنية المبتكرة تُقدمها مجموعة "stc".

ويهدف المشروع إلى تمكين تحويل مشروع بوابة الدرعية إلى منطقة تراثية ذكية بتقنيات مستقبلية متكاملة، لتحسين جودة الحياة بهذا الموقع التراثي والتاريخي والثقافي العالمي.

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ومثّل الشركة في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، بحضور مسؤولين تنفيذيين من الجانبين وفق "واس".

وتستهدف الشراكة الاستراتيجية تعزيز ودعم الدرعية في تنفيذ مشاريعها وأعمالها المتعلقة بالبنية التحتية.

ووفقاً للمذكرة، فإن الشراكة الشاملة بين الجانبين تعطي لمجموعة "stc" دوراً فعّالاً في تقديم خدماتها المتخصصة بالدرعية، وتطوير خدمات شبكات الاتصال السلكية واللاسلكيةوالإنترنت للمقر الرئيسي ومقرات الأعمال، والخدمات السحابية والأمنية والمدارة، لدعم مجتمع الدرعية التاريخي والمواقع التراثية والمرافق التطويرية .

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها، سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتطوير مشروع ومجتمع الدرعية، وتسخير قوة التقدم الرقمي في الدفع باتجاه تحسين نوعية وجودة الحياة وتطوير حلول ذكية تلبي تطلعات المستقبل، وخلق فرص لا مثيل لها داخل مجتمع الدرعية ومشروعاته التراثية والثقافية والتطويرية .

و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، إنه من المقرر أن تتولى الشركات التابعة لمجموعة "stc" تنفيذ مختلف الأعمال اللازمة للشراكة الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي المنشود وإكمال أعمال الإنشاء والتنفيذ لتحقيق الرؤية المنوطة بالدرعية، حيث ستقدم شركة "solutions by stc" - المزود الأول لحلول تقنية المعلومات بالمملكة -، كامل خدمات التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخدمات المدارة ، وكذلك أعمال الربط بين الأنظمة وإدارة المشاريع.

كما ستوفر شركة "IOT squared" المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، حزم خدمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوريد وتركيب الكاميرات الذكية الخاصة بها وتشكيلها بما يتناسب مع كود البناء الخاص بالدرعية، إضافة إلى توفير حلول المراقبة المركزية بالفيديو القائمة على السحابة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات، فيما ستقوم شركة "SCCC" - "الشركة السعودية للحوسبة السحابية"- باستضافة ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.