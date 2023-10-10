عمومية "تهامة للإعلان" ترفض تعاملات للعضو المنتدب وتمهله 60 يوماً

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، وتضمن الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31-3-2023م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31مارس2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المساهمين لم يوافقوا على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31مارس 2023م بعد مناقشته.

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ووافق المساهمون على تعيين مراجع حسابات الشركة ( مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31مارس2024م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31مارس 2025م وتحديد أتعابه.

كما لم توافق الجمعية على 7 أعمال وعقود تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم العضو المنتدب لشركة تهامة للإعلان.

وفقا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.

منحت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 09-10-2023 عضو مجلس الإدارة عبد العزيز السويلم مدة 60 يوماً من تاريخ الجمعية بناء على عدم الموافقة على التعاملات التي عرضت على الجمعية.