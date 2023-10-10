"اتحاد الخليج " تجدد عقد التأمين الصحي لموظفي مجموعة الرشيد وعائلاتهم

قالت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إنها استلمت، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م تعميدا من مجموعة الرشيد لتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2022، وتوقعت إبرام العقد يوم 15 أكتوبر الجاري.

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ويتضمن العقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي مجموعة الرشيد وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، لمدة سنة اعتباراً من 15 أكتوبر 2023.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعامي 2023 و 2024 لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.