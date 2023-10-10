"الأبحاث والإعلام" تطلق منصّة "الشرق ديسكفري" للمحتوي التثقيفي الترفيهي

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، بالتعاون مع "وارنر براذرز ديسكفري"، عن إطلاق منصّة الشرق ديسكفري المختصّة بالمحتوى التثقيفي الترفيهي الناطق بالعربية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الشرق ديسكفري ستقدّم عدداً واسعاً من البرامج المجانية الحصرية من مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري"، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي، كما تتضمّن الاتفاقية فرصاً للتعاون في الإنتاج المشترك مع "وارنر براذرز ديسكفري" وHBO لتقديم محتوى واقعي نوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ذكرت أن إطلاق المنصّة الجديدة يأتي ضمن خطة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG لتطوير وتنويع صناعة المحتوى الناطق باللغة العربية.

ولدى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG شراكات مع عدد من المؤسسات الإعلامية مثل بلومبرغ الإعلامية، ومجموعة الإندبندنت، وشركة بيلبورد.

تُعدّ الشرق ديسكفري أحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة على عدّة جوائز وتشمل "الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، والشرق الوثائقية التي تمّ إطلاقها أخيراً .