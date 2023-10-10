"القوات البرية الملكية" ترسي عقدا بـ4 ملايين ريال على "دار المركبة "

أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن استلامها إشعار ترسية عقد لتأجير السيارات لصالح القوات البرية الملكية السعودية بتاريخ 9 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ نحو 4 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ومدته تصل 22 شهرا ميلاديا، وتوقعت إبرامه بتاريخ يوم الترسية.

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وأعلنت الشركة قبل أيام عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2023 عن إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي إياد محمد أمين بخش اعتباراً من تاريخ 3-10-2023م، وتكليف حسن بلال الزهراني بأعمال الإدارة التنفيذية اعتبارا من 4 أكتوبر الجاري، حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.