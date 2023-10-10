"إنماء الروابي" تقرر توزيع 2.5% أرباحا نقدية عن النصف الأول

وافقت الجمعية العامة لشركة إنماء الروابي التي عقدت يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 ملايين ريال تعادل 2.5% من القيمة الإسمية، عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نصيب السهم يبلغ 0.25 ريال والأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية في نهايةثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023.

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ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.