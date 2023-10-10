"مبادلة كابيتال" الإماراتية تغلق ثاني تمويل لها في البرازيل بتعهدات 710 ملايين دولار

أعلنت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إغلاق صندوقها الاستثماري الرئيسي الثاني "صندوق الفرص الخاصة" في البرازيل بنجاح، بإجمالي الالتزامات التي تم استقطابها ما يزيد على 710 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين.

وأوضحت "مبادلة للاستثمار" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قائمة المستثمرين في الصندوق ضمت صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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وحسب البيان، سيواصل صندوق الفرص الخاصة الثاني في البرازيل استراتيجيته القائمة على التركيز بصفة رئيسية على الاستثمار والحصول على حصص ملكية مسيطرة في شركات ناضجة تواجه تحديات أو أزمات إلا أنها تحمل إمكانات واعدة.

وتتيح هذه الاستراتيجية للصندوق الاستحواذ على هذه الشركات بأسعار جذابة منذ البداية، مما يوفر له هامش سلامة عند إغلاق الصفقة من خلال تقليل تأثر الصندوق بالتغيرات الاقتصادية في البرازيل، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، مع الاحتفاظ في ذات الوقت بفرص الاستفادة الإيجابية من النمو الاقتصادي.

ويبحث الصندوق عن الفرص التي تتيح تحقيق قيمة إيجابية فور تغيير ملكية الشركة والذي يؤدي عادة للتخلص من أي تعقيدات وتمهيد الطريق لتحقيق عوائد قوية متوازنة المخاطر لمستثمرينا.

و"مبادلة كابيتال" تعد أول صندوق استثمار سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى. وتدير الشركة أصولاً واستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، وذلك في مجالات متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والحلول والاستثمارات الناشئة والاستثمار في البرازيل.