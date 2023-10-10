12 أكتوبر.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في زيادة رأسمال "ثمار القابضة"

حددت شركة ثمار التنمية القابضة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من يوم 12 أكتوبر 2023 وتاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 19 من الشهر ذاته، وتنتهي فترة الاكتتاب يوم 24 أكتوبر الجاري.

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وذكرت أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

أوضحت أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهد التغطية " شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ونبهت على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بأهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثمار التنمية القابضة في اجتماعها الثاني الذي انعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2023، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية .

وقالت "ثمار القابضة" في بيان لـ"لتداول السعودية أمس الاثنين، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة إجمالية 150 مليون ريال موزعة على 15 مليون سهم .

ويبلغ رأس مال "ثمار القابضة" قبل الزيادة 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 ملايين سهم عادي بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم، وسيصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 250 مليون ريال مقسم إلي 25 مليون سهم.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو دعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

وبعد موافقة مساهمي "ثمار القابضة" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بــــ (رأس المال)، والموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم) وتعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.