22 أكتوبر.."نت وركس" توزع 20% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام

وافقت الجمعية العامة لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في اجتماعها أمس الاثنين 9 أكتوبر 2023 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2023م بقيمة 12 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد وبنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن الأحقية فى التوزيعات تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن توزيع الأرباح سوف يتم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ولفتت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.