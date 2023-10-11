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سوق السعودية

"أكاديمية التعلّم" تحصل على رخصة تدريب للنساء لفرعها في مدينة الرياض

سيفتتح ابتداءً من عام 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكاديمية التعلّم عن حصولها على رخصة تدريب للنساء من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لفرع أكاديمية التعلّم الأول في مدينة الرياض – حي غرناطة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الرخصة التي حصل عليها الفرع ستدعم التدريب في المجالات التطويرية، و تقديم دبلومات متعددة؛ منها: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وإدارة الأعمال، والتأمين وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام، والتسويق والمبيعات، والتصميم الجرافيكي، والسلامة والصحة المهنية.

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وأوضحت الشركة أن الفرع مقرر افتتاحه ابتداءً من العام 2024م، وسيظهر الأثر المالي في النصف الأول من العام 2024م.

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