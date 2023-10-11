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سوق السعودية

"البنك الأول" يصدر صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال

الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال

دبي - العربية.نت
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بدأ البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه بدأ طرح شريحة صكوك ذات عائد ربح ثابت "الشريحة الأولى" وشريحة صكوك ذات عائد ربح متغير"الشريحة الثانية"، وتنتهي مدة الطرح يوم 24 أكتوبر الجاري.

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أوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤسسون والمؤهلون وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

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وعين البنك إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

ويبلغ الحد الأدني للاكتتاب مليون ريال وهي قيمة الصك الواحد موضحا أن سعر طرح الصك والعائد سيحدد حسب ظروف السوق.

وأشار إلى أن الصكوك المطروحة مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وقال إنه لا يوجد للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ولكن يمكن استردادها بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

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