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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"الحج والعمرة" تلغي ترسية مشروع على "شور العالمية للتقنية"

بسبب خطأ في آلية تقييم العروض من قبل الوزارة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة شور العالمية للتقنية إنها أبلغت من قبل وزارة الحج والعمرة بإلغاء ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات بوزارة الحج والعمرة والذى أعلنت عنه الشركة بتاريخ 20 يوليو 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء الشركة إن وزارة الحج ألغت ترسية المشروع على الشركة، وأبلغتها بتاريخ الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023م وذلك بناء على قرار لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار بتصحيح الإجراءات المتخذة لعملية الترسية، بسبب وجود خطأ في آلية تقييم العروض من قبل وزارة الحج والعمرة، وليس لسبب عائد للشركة.

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