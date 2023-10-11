تغطية طرح 720 ألف سهم من "ريال للاستثمار" بنسبة 145%

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" بأنه قد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 145%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

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وذكرت أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وانتهت الشركة بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من طرح 720 ألف سهم عادي من أسهم "ريال للاستثمار والتنمية" تمثل 9% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية "نمو"، وبلغ سعر الطرح 42 ريالا للسهم الواحد.

وتأسست شركة ريال للاستثمار والتنمية عام 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات، ويبلغ رأسمالها الحالي 80 مليون ريال موزعة على 8 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.